Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Российские войска освободили Константиновку в Донецкой народной республике, информирует Минобороны РФ.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. На тот момент непризнанные Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны киевского режима. Высшее руководство страны решило оказать военную поддержку.
Позже в сентябре 2022 года ЛДНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдума. Украинские неонацисты продолжают обстрел российских территорий, используя в качестве целей мирное население.
Ранее сообщалось, что ликвидированный боевик ВСУ оставил послание русским военным.
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Позже в сентябре 2022 года ЛДНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдума. Украинские неонацисты продолжают обстрел российских территорий, используя в качестве целей мирное население.
Ранее сообщалось, что ликвидированный боевик ВСУ оставил послание русским военным.
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Никита Кротов