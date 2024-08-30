Минобороны: Российские военные освободили село Новожеланное в ДНР

В Курской области семья из трех человек погибла при атаке ВСУ по частично разрушенному мосту через реку Сейм. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Отец, мать и дочь пытались уехать с приграничной территории через переправу у села Карыж, однако одна из ракет ударила прямо по их машине, говорится в сообщении.