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Подразделения Вооружённых сил РФ освободили село Новожеланное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства обороны.
Как уточнил в оборонном ведомстве, в штурме населённого пункта принимали участие подразделения группировки войск «Центр». Как следует из сводки Минобороны о ходе специальной военной операции за минувшую неделю, в результате наступательной операции российскими военными также были освобождены населённые пункты Орловка, Камышевка и Николаевка.
Новожеланное находится в семи километрах к юго-западу от Прогресса. Вместе с указанными населёнными пунктами село является частью большого очеретинского плацдарма для последующего наступления на Новгородовку, Мирноград, Селидово и Курахово.
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Александр Бойцов