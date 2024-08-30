В Раде раскритиковали ВСУ за попытку умолчать о крушении F-16

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Депутат Рады Марьяна Безуглая раскритиковала ВСУ за попытку умолчать о сбитии ударом украинской ПВО американского истребителя F-16. Об этом она написала в своем телеграм-канале. По ее словам, это уже третий случай, когда украинские военные сами сбивают свой самолет.
«Не вижу никакого официального опровержения относительно F-16 от командования воздушных сил. Почему молчание, господин Олещук (главнокомандующий украинских ВВС — прим.ред.)? Какова ваша позиция?», — спросила Безуглая.Депутат также добавила, что сбитие истребителя F-16 — это как минимум третий раз, когда ВСУ уничтожает свои самолеты дружественным огнем. Она отметила, что даже в этот раз украинские военные пытались не предавать инцидент огласке, пока об этом не написали иностранные СМИ.
Ранее Безуглая заявила, что украинские военные сами случайно сбили истребитель F-16 из американского зенитного комплекса Patriot, казус обошелся им в 50 миллионов долларов.
«F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями», – заявила Безуглая.Читайте также:
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Данил Пономарев