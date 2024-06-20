Аналитик Леонков: США поставят Patriot Киеву для защиты пилотов F-16

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ЗРК Patriot и F-16 работают в одной военной информационной сети, которая называется Link-16. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
«Эта же информационная сеть завязана на средства разведки. То есть для того, чтобы применить F-16 на территории Украины, необходима чёткая информация по воздушной обстановке и позиционирование самолёта F-16, который будет работать без радиолокационных станций», — заявил собеседник RT.По его словам, самолёт F-16 должен выходить по координатам и информации, которая поступает от ЗРК Patriot. Это необходимо для того, чтобы производить пуски ракет дальнего действия. Если Запад решит посадить натовских пилотов за штурвал, то летчикам будет нужна стопроцентная гарантия безопасности. Patriot будут работать как раз по этой технологии, добавил он.
Ранее командующий Военно-воздушными силами Нидерландов Арнуд Столлманн заявил, что истребители F-16 Fighting Falcon будут поставлены Киеву уже этим летом.
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Дарья Осипова