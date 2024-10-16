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Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен сообщил, что заявления МИД Финляндии Элины Валтонен, звучащие алармистски, подтверждают намерения НАТО эскалировать конфликт на Украине. Свое мнение он выразил в социальной сети X, пишет РИА Новости.
Аналитик прокомментировал слова Валтонен о последствиях победы России на Украине. Финский министр утверждает, что успех российской специальной военной операции продемонстрирует провал Запада как якобы сдерживающей силы.
Также во вторник Валтонен дала интервью британской газете Financial Times, в котором призвала европейские страны усилить поддержку Киева.
По его мнению, Финляндия проявила необдуманность, согласившись участвовать в саморазрушительных планах НАТО. Политика альянса лишь представляет угрозу для безопасности в Европе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. Российский лидер подчеркнул, что западные политики постоянно пугают свои народы мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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Также во вторник Валтонен дала интервью британской газете Financial Times, в котором призвала европейские страны усилить поддержку Киева.
«Вот нам и показали: НАТО придется пойти на эскалацию в совершенно безумной манере из-за того, что надвигающаяся победа России лишит альянс всякого авторитета», — отметил Малинен.
По его мнению, Финляндия проявила необдуманность, согласившись участвовать в саморазрушительных планах НАТО. Политика альянса лишь представляет угрозу для безопасности в Европе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. Российский лидер подчеркнул, что западные политики постоянно пугают свои народы мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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Дарья Осипова