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Российская сторона не рекомендует Североатлантическому альянсу вмешиваться в украинский конфликт. Об этом журналистам «Ленты.ру» заявил сенатор Владимир Джабаров. Политик отметил, что угрозы как раз-таки исходят от НАТО в сторону России.
«Это НАТО нам постоянно угрожает. Мы НАТО не угрожаем, мы просто рекомендуем НАТО не вмешиваться в наш конфликт с Украиной», — прокомментировал первый зампред комитета СФ по международным вопросам.Перед этим генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что альянс не боится угроз с российской стороны и сделает все, чтобы убедиться в том, что киевский режим одержит победу.
Джабаров резюмировал, что нынешний генсек повторяет ошибки своего коллеги Йенса Столтенберга. К слову, тот незадолго до ухода с поста говорил, что Украину нужно поддерживать еще больше.
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