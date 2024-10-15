Генсек НАТО Рютте сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине

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Новый штаб Североатлантического альянса для Киева «приведет к переменам» в боях на Украине. Слова генсека НАТО Марка Рютте передала пресс-служба военно-политического блока.
«…Он заявил, что это новое командование приведет к переменам на поле боя на Украине и будет способствовать укреплению безопасности НАТО», — сказано в сообщении.
Также уточняется, что создание натовского штаба в германском Висбадене проводится по решению июльского саммита. В частности, ведется подготовка деятельности для 700 офицеров альянса, которых разместят на восточном фланге НАТО в логистических центрах.
Кроме того, штабу передадут все полномочия американских властей до выборов президента США.
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Никита Кротов