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Генсек НАТО Рютте сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине

Генсек НАТО Рютте: новый штаб альянса для Украины «приведет к переменам» в боях
15 октября 2024, 12:34
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Новый штаб Североатлантического альянса для Киева «приведет к переменам» в боях на Украине. Слова генсека НАТО Марка Рютте передала пресс-служба военно-политического блока.
«…Он заявил, что это новое командование приведет к переменам на поле боя на Украине и будет способствовать укреплению безопасности НАТО», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что создание натовского штаба в германском Висбадене проводится по решению июльского саммита. В частности, ведется подготовка деятельности для 700 офицеров альянса, которых разместят на восточном фланге НАТО в логистических центрах.



Кроме того, штабу передадут все полномочия американских властей до выборов президента США.

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#новости
ВСУ предприняли мощную попытку контратаку в Курской области
Подоляка: ВСУ предприняли попытку контратаковать в районе Зелёного Шляха
15 октября 2024, 13:15

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ предприняли мощную попытку контратаки в районе Зеленого Шляха в Курской области. Об этом сообщил военный аналитик Юрий Подоляка.
Он отметил, что руководство ВСУ, вероятно, не считает территории севернее дороги Зелёный Шлях — Малая Локня окончательно утерянными, и осознает, что без помощи украинские части в районе Леонидово не смогут долго удерживать свои позиции.

«Вероятно, вследствие этого с утра сегодня пошла довольно сильная атака со стороны Свердликово вдоль суджанской трассы. Логика понятна. Удастся занять Зеленый Шлях, во многом обнулятся наши здесь успехи», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

По его словам, в украинской контратаке задействовано до роты пехоты и несколько танков. По словам эксперта, это сильнейшая контратака противника с 10 октября. Именно тогда армия России начала вторую фазу активного контрнаступления в Курской области для освобождения российских земель от боевиков ВСУ.

В настоящее время идет бой, заключил военный аналитик.

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Командир «Ахмата» Алаудинов: элита ВСУ сдается в плен в Курской области
15 октября 2024, 12:48

Фото: istockphoto/N-sky

Элита боевиков ВСУ сдается в плен на Курском направлении, заявил «Соловьев Live» командир «Ахмата», генерал-майор Апты Алаудинов.
«…И что интересно, это то, что подразделения, которые у них до сих пор считались самыми недосягаемыми, элитными, вот как раз они тоже уже начинают потихоньку склоняться к тому, что сдаются в плен, хотят оставаться в живых», — сказал офицер.
Алаудинов добавил, что бойцы ВС РФ сохраняют жизни представителям запрещенных в России и признанных террористическими формирований, если те принимают решение сдаться.

Ранее сообщалось, что украинская сторона распространила данные про якобы расстрел под Курском девятерых боевиков ВСУ, которые сдались в плен.

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#мир
#россия
#украина
#курская область
#война
#сво
#всу
#новости
#вс рф
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Россияне выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО
Жители Забайкалья выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО
15 октября 2024, 12:32

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

Жители Забайкальского края выстроились в многокилометровую очередь, чтобы проститься с участником спецоперации, передает телерадиокомпания «Забайкалье».
В марте 2022 года батальон российского солдата попал в засаду, он прикрыл отход танковой колонны и ценой своей жизни спас 150 сослуживцев. Летом того же года в Забайкалье состоялись похороны бойца.

Чтобы отдать дань памяти погибшему, люди выстроились в живой коридор, протяженность которого составляла почти 40 километров. Машину с гробом военного ВС РФ сопровождала колонна из 60 автомобилей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
#забайкальский край
#спецоперация
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В Белгородской области заявили о нехватке чиновников из-за их ухода на СВО
Губернатор Гладков заявил о нехватке чиновников в Белгородской области из-за СВО
15 октября 2024, 12:24

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале о нехватке чиновников в приграничном регионе из-за их ухода на СВО.
В своем обращении Гладков пояснил, что глава Красногвардейского района Галина Руденко вступила в ряды батальона «БАРС» и стала в нем первой женщиной. Он отметил, что Руденко не могла поступить иначе.

По словам главы региона, нехватка чиновников становится серьезной проблемой для кадрового обеспечения госвласти области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#губернатор
#белгородская область
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#спецоперация
#вс рф
#минобороны рф
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Командир «Ахмата» Алаудинов назвал основную задачу ВС РФ на курском направлении
15 октября 2024, 12:17

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бойцы ВС РФ должны заблокировать весь участок, чтобы окружить неонацистов ВСУ на Курском направлении. Об этом «Соловьев Live» рассказал командир «Ахмата» Апты Алаудинов.
«Необходимости, если бы мы подошли к самой Судже, штурмовать там каждый дом, я этой необходимости не вижу. Нам надо сделать так, чтобы мы заблокировали весь этот участок таким образом, чтобы оставшиеся в окружении подразделения понимали осознанность своей сложившейся ситуации», — пояснил генерал-майор.
Украина напала на приграничье в Курской области с утра, 6 августа. Как отмечали в Минобороны РФ, в указанный район было направлено подкрепление. Украинские боевики получили отпор от ВС РФ, пограничников и росгвардейцев.

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#россия
#украина
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#курская область
#новости
#сво
#вс рф
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ФСБ взяла украинца в Смоленской области, который призывал убивать военных РФ
15 октября 2024, 11:48

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Российские силовики взяли украинца в Смоленской области за призывы убивать военных РФ и Белоруссии, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Уточняется, что злоумышленник был участником подконтрольных украинским спецслужбам сообществ. Их деятельность направлялась на то, чтобы вовлечь граждан России в диверсионную, а также разведывательную деятельность. Начато уголовное производство.

Ранее в региональном управлении ФСБ в Псковской области информировали о задержании россиянина, который передавал данные о военных и гражданских объектах Пскова украинской разведке. Мужчина общался с куратором в мессенджере Telegram.

Украина регулярно пытается вербовать россиян для осуществления террористической деятельности.

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#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#фсб
#новости
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«Путин меня предупреждал»: Трамп сделал шокирующее заявление
Трамп: Путин говорил мне о планах по Украине
15 октября 2024, 11:43

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин делился с ним своими планами по Украине. Об этом пишет The Telegraph.
«Это было для него зеницей ока, он говорил об этом, но я сказал: "Вы не войдете". Путин зашел на Украину только из-за Байдена. Он посмотрел на этого парня, он не мог в это даже поверить», — заявил Трамп на предвыборном митинге в Пенсильвании.

При этом он не уточнил, когда именно состоялся подобный разговор. Напомним, Трамп возглавлял Штаты с 2017 по 2022 год.

Кандидат в президенты США в очередной раз повторил, что «прекрасно ладит с Путиным» и заявил, что закончит войну в случае своего переизбрания. По его словам, Байден ничего для этого не сделал, упрекнув нынешнего лидера США в том, что он не разговаривал с Путиным больше года.

«Я хочу, чтобы люди перестали умирать, вот и все», — заключил Трамп.

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Глава МИД Финляндии заявила об усталости Запада от поддержки Украины
Глава МИД Финляндии Волтонен: Запад устал от поддержки Украины
15 октября 2024, 11:26

Фото: iStock/Andrii Atanov

Западные страны устают от поддержки Украины. Об этом сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, пишет Financial Times.
По ее словам, Запад все больше надеется на какую-либо форму урегулирования украинского противостояния. Валтонен признала, что вспыхнувший конфликт на Ближнем Востоке отвлек на себя не только внимание, но и ресурсы.

Данная ситуация заставила многие государства задуматься о поиске решения для Украины, заключила глава МИД Финляндии.

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО не запугать угрозами со стороны РФ, блок продолжит оказывать поддержку Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В ВСУ призвали приостановить боевые действия на нынешней линии фронта
Генерал ВСУ Романенко обратился к украинцам из-за ситуации на фронте
15 октября 2024, 11:25

Фото: iStock/Silent_GOS

Экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka обратился к украинцам из-за ситуации на фронте. Он призвал приостановить боевые действия на нынешней линии.
«Необходимо переоценить ситуацию, выходить на приостановление боевых действий, но имея в виду, что, возможно, на линии, потому что других вариантов не будет просматриваться в ближайшее время по линии соприкосновения», — сказал Романенко.

По его словам, Украина переоценила свои возможности, а также слишком надеялась на значительную помощь Запада, которой не поступило. И теперь, по его словам, самостоятельно Украина не сможет противостоять России.

При этом бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил, что сможет разрешить конфликт на Украине через переговоры.

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