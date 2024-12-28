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Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение не соглашаются на мирные переговоры из-за того, что боятся лишиться источника обогащения. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
В эфире YouTube-канала Duran он сказал, что Киев намеренно выдвигает заведомо невыполнимые требования, чтобы воспрепятствовать переговорному процессу. Киевские власти предпочтут скорее полное поражение мирному урегулированию.
Ранее Меркурис заявил, что западным лидерам пора признать тщетность и невыполнимость своих планов по мирному урегулированию украинского конфликта, а также согласиться с тем, что «проект "Украина"», который запустили европейцы и люди из администрации Байдена, потерпел крах.
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«С их точки зрения таким образом они сохранят приток финансирования», — подчеркнул эксперт.
Ранее Меркурис заявил, что западным лидерам пора признать тщетность и невыполнимость своих планов по мирному урегулированию украинского конфликта, а также согласиться с тем, что «проект "Украина"», который запустили европейцы и люди из администрации Байдена, потерпел крах.
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Александр Бойцов