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Европейским лидерам пора признать: все их «миротворческие», равно как и любые другие планы относительно Украины, абсолютно тщетны и нежизнеспособны. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
В своём видеоблоге на YouTube он назвал все намерения Евросоюза по созданию миротворческого контингента, по замораживанию конфликта по линии боевого соприкосновения абсолютно невыполнимыми.
По мнению Меркуриса, противостояние на Украине так или иначе закончится в следующем, самое позднее — в 2026 году. Аналитик допускает, что между Россией и США могут пройти переговоры, чтобы каким-то образом смягчить последствия. Однако завершение конфликта в любом случае станет поражением для «проекта», запущенного европейцами и людьми из администрации Байдена, заключил Меркурис.
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«Европейцы всё ещё не в состоянии понять фундаментальный и такой простой факт: конфликт на Украине проигран, их проект «Украина» полностью провалился», — утверждает эксперт.
По мнению Меркуриса, противостояние на Украине так или иначе закончится в следующем, самое позднее — в 2026 году. Аналитик допускает, что между Россией и США могут пройти переговоры, чтобы каким-то образом смягчить последствия. Однако завершение конфликта в любом случае станет поражением для «проекта», запущенного европейцами и людьми из администрации Байдена, заключил Меркурис.
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Александр Бойцов