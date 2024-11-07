Аналитик Меркурис назвал отступление ВСУ на Донбассе хаотичным

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Подразделения Вооружённых сил Украины ведут хаотичное отступление со своих позиций на Донбассе. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
В своём ежедневном обзоре на платформе YouTube он подчеркнул, что беспорядочное отступление украинских войск наблюдается практически везде, где ведутся активные боевые действия. Эксперт также добавил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) достигли такой степени эффективности, что украинские БПЛА не могут функционировать должным образом и не приносят почти никакой пользы, тогда как раньше дроны были грозным оружием ВСУ.
По словам Меркуриса, не подвергаясь постоянной угрозе атаки беспилотников, российские войска теперь могут спокойно передвигаться по открытой местности, что позволяет им атаковать противника с разных направлений, часто неожиданных. В результате ставшее уже привычным отступление ВСУ порой происходит в беспорядке и хаосе, заключил эксперт.
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Александр Бойцов