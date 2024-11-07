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Российские силы перехватили у боевиков ВСУ инициативу на Кураховском и Красноармейском (Покровском) направлениях, которые являются судьбоносными для конфликта на Украине. Об этом у себя в блоге на YouTube заявил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
«На Покровском и Кураховском направлениях оперативно-тактический кризис <…>. Противник перехватил оперативно-тактическую и стратегическую инициативу», — пояснил аналитик.
Офицер добавил, что все случилось на том фронтовом участке, где, вероятно, решается судьба украинского конфликта.
Ранее сообщалось, от кого зависит урегулирование конфликта на Украине. Свое мнение на этот счет высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Никита Кротов