В Киеве бьют тревогу из-за происходящего в зоне СВО

Российские силы перехватили у боевиков ВСУ инициативу на Кураховском и Красноармейском (Покровском) направлениях, которые являются судьбоносными для конфликта на Украине. Об этом у себя в блоге на YouTube заявил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.