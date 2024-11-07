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Российские войска в результате наступательной операции освободили населённый пункт Кременная Балка в Донецкой Народной Республике. В штурме участвовали подразделения войсковой группировки «Центр».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Кроме того, по информации оборонного ведомства, нанесено поражение формированиям 68-й егерской бригады ВСУ, 110-й, 119-й, 123-й бригад территориальной обороны и 12-й бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дылеевка, Петровка, Старые Терны, Островского и Щербиновка Донецкой Народной Республики.
Отражены 11 контратак формирований 23-й, 100-й, 154-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.
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Александр Бойцов