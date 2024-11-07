В МО РФ назвали суточные потери ВСУ в зоне СВО

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Боевики ВСУ лишились за сутки примерно 665 единиц живой силы в зоне ответственности группировки «Юг» ВС РФ, доложили в Минобороны. Также противник потерял различную иностранную технику.
«Подразделения Южной группировки войск <…> нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 28-й, 30-й, 116-й механизированных, 57-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Миньковка, Приволье, Дачное, Красноармейск, Северск и Курахово Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке оборонного ведомства.Ранее в МО РФ докладывали, что российские войска освободили Кременную Балку от боевиков ВСУ в Донецкой народной республике.
Перед этим в Госдуме ответили на вопрос о том, повлияют ли результаты американских выборов на цели спецоперации.
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Никита Кротов