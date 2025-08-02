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Аналитик Меркурис оценил возможность нового раунда переговоров РФ и Украины

Меркурис: возможность новых переговоров РФ и Украины безвозвратно утрачена
Фото: iStock/Diy13

Очередной раунд российско-украинских переговоров, вероятно, не состоится. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.



По его мнению, возможность переговоров безвозвратно утрачена. Меркурис считает, что Киеву необходимо было соглашаться на российские условия на ранних этапах переговоров, а в дальнейшем они станут только жестче.

Аналитик надеется, что у РФ и США получится договориться об окончании военных действий, пока конфликт не вышел за пределы Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

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