Аналитик Меркурис оценил возможность нового раунда переговоров РФ и Украины

02 августа 2025, 18:32

Меркурис: возможность новых переговоров РФ и Украины безвозвратно утрачена

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Очередной раунд российско-украинских переговоров, вероятно, не состоится. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.