Российские войска освободили Александро-Калиново в ДНР
Российские военные освободили село Александро-Калиново в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт. Военные ВС России нанесли поражение трем механизированным и горно-штурмовой бригадам, а также бригаде нацгвардии противника в районах семи населенных пунктов.
Потери ВСУ на данном участке линии боевого соприкосновения составили до 150 боевиков.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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