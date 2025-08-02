Strategic Culture: НАТО паникует из-за продвижения российской армии
Западные государства паникуют из-за падения авторитета ввиду продвижения ВС РФ. Об этом сообщает издание Strategic Culture.
Чем дальше продвигаются российские войска, тем яснее руководство альянса и западные лидеры осознают, что авторитет НАТО падает, говорится в материале издания. Авторы статьи утверждают, что Европа планировала разместить десятки тысяч военных после достижения мирного соглашения на Украине, однако успехи России делают эту перспективу все более несбыточной.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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