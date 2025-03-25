Аналитик Меркурис: украинская делегация пыталась сорвать договоренности США и РФ

Фото: iStock/sb2010
По словам британского аналитика Александра Меркуриса, украинская делегация прибыла в Эр-Рияд в попытке сорвать договоренности России и США, а также продавить инициативу Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом эксперт заявил на YouTube.
«Украинцы отправили делегацию высокого уровня во главе с министром обороны. Суть в том, что они прибыли в Эр-Рияд на экспертную встречу, не для обсуждения возрождения зерновой сделки, но чтобы сместить акцент на другие вопросы. Министра обороны на технические переговоры не отправляют, они пытались сорвать договоренности России и США, достигнутые во время телефонного разговора Путина и Трампа», — сказал Меркурис.
Эксперт отметил, что киевские власти не желают прекращать удары по объектам энергоинфраструктуры, так как соответствующее соглашение их не устраивает. Украина хочет реализовать идею Зеленского и Макрона, согласно которой стороны полностью останавливают боевые действия, а украинское небо станет беспилотной зоной под контролем европейских ВВС.
Читайте также:
Reuters: США очень хорошо оценивают переговоры с РФ в Эр-Рияде
РФ и США опубликуют совместное заявление по итогам переговоров 25 марта
Захарова: атакой на корреспондентов Киев вновь показал свою звериную сущность
Иван Мусатов