В российской разведке оценили популярность Зеленского в ВСУ

В Службе внешней разведки РФ оценили популярность президента Украины Владимира Зеленского в ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СВР.
Уточняется, что в Вооруженных силах Украины популярность главы государства не превышает 20 %. Отмечается, что украинский лидер чувствует уязвимость своих позиций. Поэтому он пытается избавиться от «неблагонадежных». Проводятся масштабные чистки в армейской среде, а также перестановки в правительстве, руководстве СБУ и СНБО Украины.
Кроме этого, на Западе обеспокоены падением рейтингов властей Украины.
Ранее сообщалось, что Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Охваченный страхом за свою жизнь, Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно надуманного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства», — отметили в спецслужбе.
Кроме этого, на Западе обеспокоены падением рейтингов властей Украины.
Ранее сообщалось, что Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова