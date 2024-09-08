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Аналитик объяснил стратегическое значение контроля РФ Новогродовки в ДНР

Аналитик Леонков: контроль Новогродовки обеспечит ВС РФ продвижение на запад
08 сентября 2024, 13:49
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Контроль населенного пункта Новогродовка в Донецкой народной республике обеспечит российским войскам продвижение на запад. Об этом изданию «Лента.ру» заявил военный аналитик Алексей Леонков.
«Освобождение этого населенного пункта — это не что иное, как продвижение линии боевого соприкосновения на запад», — сказал собеседник журналистам.
Он добавил, что вокруг данной точки было много новостей в последнее время, особенно со стороны Украины, отметил Леонков. Кроме того, подчеркнул собеседник, противник очень удивлялся быстрому освобождению Новогродовки, несмотря на его усилия в виде серьезных фортификационных сооружений.



«Это последняя линия, которая была выстроена восемь лет назад украинскими войсками и укреплялась с начала специальной военной операции…» — пояснил Леонков.

Эксперт резюмировал, что теперь ВС РФ могут создать для боевиков ВСУ угрозу полного окружения, а тем в свою очередь придется делать выбор между сдачей в плен, выводом подразделений или продолжением сопротивления.

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На пляж Черного моря в Сочи выбросило морскую мину
08 сентября 2024, 13:53

Фото: iStock/typhoonski

В Сочи на побережье Черного моря выбросило морскую мину. Видео с пляжа, на котором туристы по неизвестным причинам пытались вытащить боеприпас на берег, выложил телеграм-канал «Военный обозреватель».
На кадрах видно, как несколько молодых людей в плавках и купальниках пытаются выкатить с мелководья большую противокорабельную мину.

«Военный обозреватель» отмечает, что попавший на видео снаряд — одна из дрейфующих в Черном море украинских мин.

Ранее сообщалось, что Саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море у берегов Турции. Подозрительный предмет обнаружили в шестидесяти метрах от берега на глубине пяти метров, выходы на пляжи вблизи города Эрегли были закрыты.

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Лавров: судороги и агония киевского режима в рамках курской атаки очевидны всем
08 сентября 2024, 13:31

Фото: сайт Кремля

Судороги и агония киевского режима в рамках атаки ВСУ на Курскую область очевидны всем, заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видеозапись которого он выложил в своем телеграм-канале.
«Те люди, которых Запад привел к власти путем антиконституционного государственного переворота, выполняют заказ Запада - превратить страну в нацистскую угрозу Российской Федерации в очередной раз. Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», — отметил Лавров.
При этом российский министр подчеркнул, что украинский народ в большинстве своем — брат для России.
«Мы об этом не просто говорим, мы это знаем», — резюмировал Лавров.
Ранее Лавров заявил, что высказывания официальных лиц Украины по поводу третьих стран и их отношений с Россией являются неприкрытым хамством. Таким образом он отреагировал на заявление официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, который назвал визит президента РФ Владимира Путина «тяжелым ударом» по международной системе уголовного права, намекая на отказ Монголии исполнять ордер МУС на «арест» российского лидера.

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ТАСС: боевиков ВСУ взяли в клещи в Селидове в ДНР
08 сентября 2024, 13:30

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Российские войска взяли в клещи боевиков ВСУ в населенном пункте Селидово в Донецкой народной республике. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
«Селидово, по сути, находится в клещах», — прокомментировал собеседник агентства.
Ранее в Минобороны РФ докладывали, что украинские неонацисты за сутки на Курском направлении потеряли до 510 единиц живой силы. Там уточняли, что за все время атаки на Курскую область ВСУ лишились более 11 тысяч военнослужащих, а также техники.

Нападение на Курскую область произошло в начале августа. Украинское командование заявляло, что таким образом хотело отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.

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#россия
#украина
#война
#сво
#днр
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Раскрыты последние данные о суточных потерях ВСУ под Курском
Минобороны РФ: ВСУ за сутки лишились до 510 боевиков под Курском
08 сентября 2024, 13:17

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Суточные потери боевиков ВСУ на Курском направлении составляют до 510 единиц живой силы, доложили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 13 автомобилей», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Там уточнили, что за все время атаки на Курскую область противник лишился свыше 11 тысяч военнослужащих и различной техники, включая танки, БМП, БТР, бронемашины, артиллерию и установки залпового огня.

Боевики ВСУ напали на приграничье Курской области 6 августа.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
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ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области немецкими минами
Командир «Лазарь»: ВСУ дистанционно заминировали Нижний Мордок в Курской области
08 сентября 2024, 12:55

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

ВСУ дистанционно заминировали немецкими минами поселок Нижний Мордок в Курской области. Об этом сообщил командир из группировки войск «Север» с позывным «Лазарь» в беседе с РИА Новости. По его словам, населенный пункт оказался усеян минами «немецкими противоднищевыми с антеннами», которые на четвертый день автоматически подорвались.
«В Нижнем Мордке украинские подразделения заминировали дистанционно весь поселок», — заявил «Лазарь».
Командир добавил, что за 10 минут бойцы ВС РФ насчитали около 70 взрывов, однако, к счастью, из мирных жителей никто не пострадал, ранения получили три коня и стадо баранов.

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#всу
#вс рф
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#курская область
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В зоне СВО подорвали немецкий Leopard
РИА Новости: В зоне СВО подорвали немецкий танк Leopard
08 сентября 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Rawf8

Немецкий танк Leopard в зоне спецоперации подорвали бойцы российской группировки войск «Юг», пишет РИА Новости. По словам командира танка Т80БВМ с позывным «Капча», экипаж владел информацией о том, что на одном из направлений присутствует немецкий танк.
Командир отметил, что на расстоянии больше пяти километров военнослужащие навелись на указанную точку, а уже через десять минут вражеская техника была на прицеле. После танк ВС РФ ударил в цель.

«Мы по ней отработали осколочно-фугасными снарядами, первое было непробитие, после двух она загорелась», — пояснил «Капча».

Он резюмировал, что противник не ответил, поскольку не успел понять, откуда ведут огонь, и среагировать.

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#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#новости
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Минобороны: ВС РФ ударили по пункту временной дислокации центра «Юг» ССО ВСУ
08 сентября 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ поражен российскими военными, доложили в Минобороны РФ.
Там отметили, что ВС РФ также поразили живую силу противника и цеха по производству, сборке и снаряжению украинских беспилотников.

Помимо этого, противовоздушная оборона сбила управляемые бомбы французского производства Hammer в количестве четырех штук и четыре снаряда HIMARS американского производства с 23-мя беспилотниками.

Ранее в Минобороны доложили об освобождении от ВСУ населенного пункта Новогродовка Донецкой народной республики.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Киевский режим способствует усилению напряженности.

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#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#новости
#минобороны рф
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Подполье: в пригороде Полтавы нанесли удар по складу ГСМ
08 сентября 2024, 12:01

Фото: istockphoto/Yauhen Akulich

Удар нанесли по складу с горюче-смазочными материалами в пригороде украинской Полтавы в субботний вечер, рассказал РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«Вечером 7 сентября в пригороде Полтавы был нанесен удар по военному объекту... Удар был в стороне аэропорта «Полтава»... Вероятно, по складу ГСМ в аэропорту», — прокомментировал координатор сопротивления.

Он отметил, что в результате удара было видно большой огненный выброс. Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили Новогродовку в Донецкой народной республике.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года. В Москве приняли решение помочь главам ЛДНР отразить агрессию со стороны киевского режима.

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#мир
#украина
#россия
#война
#сво
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Военкор Коц рассказал о трех бойцах ВС РФ, пленивших 7 боевиков ВСУ под Курском
08 сентября 2024, 11:47

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Трое российских морпехов Черноморского флота пленили семерых боевиков ВСУ под Курском, пишет для издания KP.RU военкор Александр Коц. Наши бойцы просидели с ними в подвале в течение трех дней, а затем вывели из-под огня.
«Русские нас вывели, связали руки, поговорили, завели назад. Наши начали артобстрелы», — отметил украинский военный Сергей.

Он добавил, что пытался связаться с командованием, но там, по его словам, сделали вид, что не понимают.

Украинцам сделали предложение, от которого те не стали отказываться.

«Жить хотите или бодаться будем?» — прозвучал вопрос от ВС РФ.
Перед эвакуацией пленников накормили, а затем вывели в соседнее село.

Украина напала на Курскую область 6 августа.

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