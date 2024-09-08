Аналитик объяснил стратегическое значение контроля РФ Новогродовки в ДНР

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Контроль населенного пункта Новогродовка в Донецкой народной республике обеспечит российским войскам продвижение на запад. Об этом изданию «Лента.ру» заявил военный аналитик Алексей Леонков.
«Освобождение этого населенного пункта — это не что иное, как продвижение линии боевого соприкосновения на запад», — сказал собеседник журналистам.Он добавил, что вокруг данной точки было много новостей в последнее время, особенно со стороны Украины, отметил Леонков. Кроме того, подчеркнул собеседник, противник очень удивлялся быстрому освобождению Новогродовки, несмотря на его усилия в виде серьезных фортификационных сооружений.
«Это последняя линия, которая была выстроена восемь лет назад украинскими войсками и укреплялась с начала специальной военной операции…» — пояснил Леонков.
Эксперт резюмировал, что теперь ВС РФ могут создать для боевиков ВСУ угрозу полного окружения, а тем в свою очередь придется делать выбор между сдачей в плен, выводом подразделений или продолжением сопротивления.
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Никита Кротов