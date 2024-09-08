Раскрыты последние данные о суточных потерях ВСУ под Курском

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Суточные потери боевиков ВСУ на Курском направлении составляют до 510 единиц живой силы, доложили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 13 автомобилей», — говорится в сводке оборонного ведомства.Там уточнили, что за все время атаки на Курскую область противник лишился свыше 11 тысяч военнослужащих и различной техники, включая танки, БМП, БТР, бронемашины, артиллерию и установки залпового огня.
Боевики ВСУ напали на приграничье Курской области 6 августа.
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Никита Кротов