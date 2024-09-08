ВСУ дистанционно заминировали немецкими минами поселок Нижний Мордок в Курской области. Об этом сообщил командир из группировки войск «Север» с позывным «Лазарь» в беседе с РИА Новости. По его словам, населенный пункт оказался усеян минами «немецкими противоднищевыми с антеннами», которые на четвертый день автоматически подорвались.