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Российские войска взяли в клещи боевиков ВСУ в населенном пункте Селидово в Донецкой народной республике. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
«Селидово, по сути, находится в клещах», — прокомментировал собеседник агентства.Ранее в Минобороны РФ докладывали, что украинские неонацисты за сутки на Курском направлении потеряли до 510 единиц живой силы. Там уточняли, что за все время атаки на Курскую область ВСУ лишились более 11 тысяч военнослужащих, а также техники.
Нападение на Курскую область произошло в начале августа. Украинское командование заявляло, что таким образом хотело отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.
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Никита Кротов