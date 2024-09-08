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ВСУ дистанционно заминировали немецкими минами поселок Нижний Мордок в Курской области. Об этом сообщил командир из группировки войск «Север» с позывным «Лазарь» в беседе с РИА Новости. По его словам, населенный пункт оказался усеян минами «немецкими противоднищевыми с антеннами», которые на четвертый день автоматически подорвались.
«В Нижнем Мордке украинские подразделения заминировали дистанционно весь поселок», — заявил «Лазарь».Командир добавил, что за 10 минут бойцы ВС РФ насчитали около 70 взрывов, однако, к счастью, из мирных жителей никто не пострадал, ранения получили три коня и стадо баранов.
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