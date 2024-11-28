Украина в ближайшее время готова провести новый «саммит мира», заявил Ермак

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Украина готова к проведению нового саммита по «формуле мира» Владимира Зеленского, пишет издание «РБК-Украина», ссылаясь на главу офиса украинского президента Андрея Ермака.
«Украина готова его провести в ближайшем будущем», — сказал Ермак.Он добавил, что украинская сторона за время боевых действий приблизилась к членству в альянсе НАТО. Кроме того, Ермак уточнил, что международными партнерами Киева подготовлена некая переговорная рамка.
Первый саммит мира состоялся на швейцарском курорте Бюргеншток в середине июня. Эксперты отмечали, что без России в мероприятии нет смысла. Саммит и подобные ему события в шутку называли «слетом любителей устриц». Даже те, кто прибыл на саммит Зеленского в июне, покидали его досрочно.
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