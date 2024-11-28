В России ответили на слова Келлога о «мире через силу» в конфликте на Украине

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Вашингтону не следует пытаться воздействовать на Россию силовыми методами, заявил «Ленте.ру» зампред комитета СФ по международным вопросам Владимир Джабаров. Так, собеседник ответил спецпосланнику США по Украине Киту Келлогу, на его слова о мире на Украине «через силу».
«Если он имеет в виду американскую силу или силу блока НАТО, то он глубоко заблуждается. У них не хватит сил заставить нас сделать то, что они хотят. Пусть вначале разберется в этих проблемах, в сути конфликта, а потом делает свои рекомендации», — прокомментировал Джабаров.Перед этим американист Малек Дудаков дал Келлогу характеристику, назвав его «стереотипным ястребом». Аналитик пояснил план спецпосланника по Украине, заявив о том, что его нужно менять с учетом современных реалий.
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