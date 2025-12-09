Аналитик оценил ситуацию с финансированием Киева со стороны ЕС

09 декабря 2025, 15:25

Политолог Кортунов: время для принятия решений о поддержке ЕС Украины истекает

Фото: iStock/artJazz

Для Евросоюза и Украины финансовая ситуация складывается очень сложно. Об этом рассказал политолог Андрей Кортунов.





Напомним, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Евросоюза и Украины нет времени на затягивание вопроса об использовании замороженных активов РФ. По её словам, экспроприация российских средств для предоставления кредита Украине является «ключевым актом для обороны ЕС», пишут argumenti.ru со ссылкой на The Times. Европейские страны планируют огласить решение по этому вопросу на текущей или следующей неделе.



По словам Кортунова, США отказываются предоставлять помощь безвозмездно, требуя оплатить поставки вооружения Киеву. Кроме того, в самом ЕС назревают серьёзные экономические и политические проблемы.





«Правящие коалиции теряют популярность, усиливаются правопопулистские партии, поэтому сокращать социальные расходы и выделять сэкономленные деньги на поддержку Киева становится всё более и более затруднительно», — пояснил эксперт в беседе с RT.