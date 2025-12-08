08 декабря 2025, 22:44

Фото: iStock/ffikretow

Попытки Евросоюза окончательно заморозить российские активы обернутся серьезными последствиями для самого Запада. Такое мнение выразила политолог, профессор РГГУ, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.





Ранее издание Financial Times сообщило, что ЕС может навсегда заблокировать замороженные активы РФ даже без достижения единогласия.





«Они будут искать всевозможные лазейки, ведь сейчас у них единственный выход — получить деньги за счет наших замороженных активов. Но правового выхода у них нет и не будет. Любое решение в этом направлении нарушит существующие правовые принципы, а коллективного одобрения от всех стран, включая Венгрию, они не добьются», — заявила Адилова в разговоре с Pravda.Ru.

«Что касается этой возможной схемы конфискации, фактически воровства российских активов, то этот вопрос действительно сейчас очень активно обсуждается в Европейском союзе. Но практически все юристы и финансисты говорят о том, что никаких законных механизмов изъятия суверенных активов не существует», — пояснил Буневич в беседе с RT.