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Аналитик оценил возможность ядерного ответа на удары Киева ATACMS по РФ

Полетаев: применение Киевом ATACMS по РФ не даст повода к ядерному ответу
Фото: istockphoto/allanswart

Фото: istockphoto/allanswart

Удары боевиков ВСУ по российским территориям с применением американских дальнобойных ракет ATACMS не обязательно приведут к ядерному ответу со стороны Москвы. Свое мнение на этот счет высказал журналистам «Ленты.ру» военный аналитик Сергей Полетаев.


Собеседник оценил возможность такого удара серьезно изменить фронтовую обстановку, но добавил, что это маловероятно. Эксперт подчеркнул, что 95% российской тыловой линии проходит по бывшим территориям Украины. Полетаев заключил, что удар по тылу на Брянщине или Курщине, даже нанесенный баллистической ракетой, «не приведет к тому, что мы начнем проигрывать».

В Минобороны РФ подтвердили первую атаку ATACMS на Брянщину. Противник выпустил шесть ракет, пять из которых сбили, а фрагменты шестой при повреждении упали на здание технического назначения.

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«Хотят споров в окопах»: Зеленский оценил возможность выборов на Украине
Зеленский: сейчас выборы губительны для Украины
19 ноября 2024, 21:13

Фото: istockphoto/Cavan Images

Сейчас выборы губительны для Украины, считает Владимир Зеленский. Фрагменты выступления главы киевского режима в парламенте опубликованы в его Telegram-канале.
«Но у нас на Украине есть некоторые люди, проголодавшиеся до власти настолько, что хотят борьбы внутри нашего государства больше, чем ради государства. Хотят политических споров в окопах, как в телестудиях. Это губительно для Украины», — сказал политик.
Зеленский убежден, что после «справедливого мира» в республике состоятся «справедливые выборы».

Полномочия Зеленского истекли 20 мая этого года. Согласно конституции Украины, полномочия президента не пролонгируются автоматически, поэтому власть формально принадлежит парламенту. Однако Зеленский узурпировал власть, введя военное положение.

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Зеленский сделал заявление об ATACMS
Владимир Зеленский заявил о намерении использовать ракеты ATACMS
19 ноября 2024, 20:36

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Владимир Зеленский заявил о получении Киевом от западных союзников разрешения бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России. Его слова на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен приводит РБК-Украина.
«Теперь, когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился», — сказал глава киевского режима.

Перед этим глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что в РФ прочитали публикации о соответствующем разрешении Вашингтона, однако российская сторона пока не получила официального тому подтверждения.

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Напавшего на участника СВО в Тобольске таксиста задержали — видео
Напавший на участника СВО таксист заявил, что не угрожал бойцу
19 ноября 2024, 20:18

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Напавший на бойца СВО таксист в Тобольске заявил, что его действия не являются угрозой. МВД опубликовало видео.
«Я бы не сказал, что это угроза», — сказал мужчина в ответ на вопрос оперативника.
Перед этим потерпевший боец СВО рассказал, что таксист приставил к его голове пистолет, заявив, что его не накажут, потому что он сможет откупиться за 50 тысяч рублей.

Кроме того, таксист сказал ветерану, что не выстрелил, потому что не хочет пачкать свой автомобиль.

«Бомбила, который приставил пистолет к его голове и рассказывал о своей ненависти к ВС РФ, в ходе угроз еще и хвастался тем, что за это ему якобы ничего не будет. Он говорил мужчине «подавать заяву», ведь все равно «через знакомых за ₽50 тыс. откупится», — писала Readovka.

В Госдуме отреагировали на инцидент, заявив, что у злоумышленника нужно проверить гражданство и право на оружие.

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Зеленский: украинцы заслуживают применения пятой статьи Договора о НАТО
19 ноября 2024, 19:52

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский считает, что приглашение Украины в Североатлантический альянс не приведет к моментальному применению пятой статьи Договора о НАТО, хоть украинцы «этого заслуживают». Об этом он заявил в своем телеграм-канале. По его мнению, приглашение — лишь политический шаг, который не равнозначен вступлению.
«Приглашение — это политический шаг. Шаг, который не меняет в корне условий безопасности для партнеров и не означает для Украины немедленной активации пятой статьи Договора о НАТО. Хотя наши люди этого заслуживают, если честно», — утверждает Зеленский.
Пятая статья Договора о НАТО подразумевает, что атака на одну из стран-участниц альянса расценивается как нападение на все страны НАТО и вовлекает в конфликт сразу весь блок.

Ранее Зеленский заявлял, что закон не разрешает проводить на Украине выборы в военное время. По его словам, на Украине должен наступить справедливый мир, после чего в стране пройдут выборы главы государства. Он также добавил, что Украина не станет торговать собственными территориями.

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В Астраханской области объявили угрозу атаки БПЛА в Ахтубинском районе
19 ноября 2024, 19:04

Фото: istockphoto/aapsky

Угрозу атаки БПЛА объявили в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом сообщил глава района Владимир Михед в своем телеграм-канале.
«Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Сохраняйте спокойствие и руководствуйтесь информацией на официальных страницах глав. Буду сообщать об изменениях обстановки», — написал он.
Михед призвал жителей закрыть окна и двери, взять с собой телефон и документы и закрыться в комнате без окон.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ этой ночью, 19 ноября, нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Системы ПВО сбили пять целей, одна была повреждена и упала, вызвав пожар, который оперативно потушили. Жертв и разрушений нет.

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В Литве высказались о конфликте на Украине
Глава МО Литвы Касчюнас: Киев принуждают к переговорам и капитуляции
19 ноября 2024, 18:37

Фото: istockphoto/sandsun

Украинскую сторону принуждают к переговорам и капитуляции, заявил в рамках заседания глав Минобороны стран Евросоюза в Брюсселе литовский министр Лауринас Касчюнас. Он подчеркнул, что на Киев давят.
«Мы не одобряем давления [на Украину с целью] вести переговоры практически на условиях капитуляции, что не является ни справедливым, ни устойчивым», — сказал Касчюнас.

Как добавили в оборонном ведомстве Литвы, никаких деталей об «условиях капитуляции» Касчюнас не раскрывал.

Ранее сообщалось, что шесть европейских стран обвинили РФ в якобы атаках на архитектуру безопасности. В перечень вошли Великобритания, Франция, Польша и еще три страны. Узнать какие, можно в материале «Радио 1».

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Глава МИД РФ Лавров: подтверждения разрешения США бить вглубь РФ пока не было
19 ноября 2024, 18:20

Фото: istockphoto/Mordolff

Российская сторона отреагирует соответствующим образом на разрешение США Украине бить вглубь территорий РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что Россия уже прочла статьи в СМИ о решении Вашингтона разрешить Киеву пользоваться ракетами, но в Пентагоне и Белом доме не подтвердили эту информацию.
«Если ракеты большой дальности будут использоваться с территории Украины по территории РФ, это будет означать, что они управляются американскими военными экспертами, и мы будем воспринимать это как качественно новую фазу западной войны с Россией и будем реагировать соответствующим образом», — прокомментировал Лавров журналистам по итогам саммита «Большой двадцатки».
Ранее сообщалось, с чем согласилась Россия на саммите «Большой двадцатки». Упоминался один из пунктов итоговой декларации саммита G20.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Коллективный запад помогает киевскому режиму всеми доступными средствами.

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Боец СВО, которому таксист приставил пистолет к голове, раскрыл детали инцидента
Напавший на участника СВО таксист обещал откупиться за 50 тыс. руб.
19 ноября 2024, 17:58

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Напавший на участника спецоперации и приставивший к его голове пистолет таксист в Тобольске говорил о том, что избежит наказания за полсотни тысяч рублей, пишет Readovka, ссылаясь на бойца.
«Бомбила, который приставил пистолет к его голове и рассказывал о своей ненависти к ВС РФ, в ходе угроз еще и хвастался тем, что за это ему якобы ничего не будет. Он говорил мужчине «подавать заяву», ведь все равно «через знакомых за ₽50 тыс. откупится», — говорится в материале.
Также шофер заявил участнику боевых действий, что не стал стрелять только для того, чтобы не запачкать салон своей машины, добавили авторы.

Об инциденте заявил парламентарий Александр Хинштейн. Депутат подчеркнул, что у таксиста «с ваххабитской бородкой» надо проверить гражданство и право на ношение оружия.

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На Западе предположили, каким количеством ракет располагает Украина
Малинен: маловероятно, что у Киева много дальнобойных ракет
19 ноября 2024, 17:39

Фото: istockphoto/vadimrysev

У киевского режима вряд ли есть большое количество дальнобойных вооружений, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Свое мнение геополитик выразил в соцсетях.
«Количество ракет, которыми, должно быть, располагает Украина, невелико. Россия в ответ может нанести ответный удар по их стартовым площадкам и аэродромам. Реальные перемены уже на подходе», — уверен аналитик.
Перед этим эксперт Гленн Дисен посчитал, что использование дальнобойных ракет США ATACMS киевским режимом — атака американской стороны на Россию.

Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны. Западные СМИ подчеркнули, что новость об этом буквально всколыхнула мировые рынки.

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