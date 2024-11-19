Аналитик оценил возможность ядерного ответа на удары Киева ATACMS по РФ

Владимир Зеленский считает, что приглашение Украины в Североатлантический альянс не приведет к моментальному применению пятой статьи Договора о НАТО, хоть украинцы «этого заслуживают». Об этом он заявил в своем телеграм-канале. По его мнению, приглашение — лишь политический шаг, который не равнозначен вступлению.