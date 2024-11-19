Аналитик оценил возможность ядерного ответа на удары Киева ATACMS по РФ

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Удары боевиков ВСУ по российским территориям с применением американских дальнобойных ракет ATACMS не обязательно приведут к ядерному ответу со стороны Москвы. Свое мнение на этот счет высказал журналистам «Ленты.ру» военный аналитик Сергей Полетаев.
Собеседник оценил возможность такого удара серьезно изменить фронтовую обстановку, но добавил, что это маловероятно. Эксперт подчеркнул, что 95% российской тыловой линии проходит по бывшим территориям Украины. Полетаев заключил, что удар по тылу на Брянщине или Курщине, даже нанесенный баллистической ракетой, «не приведет к тому, что мы начнем проигрывать».
В Минобороны РФ подтвердили первую атаку ATACMS на Брянщину. Противник выпустил шесть ракет, пять из которых сбили, а фрагменты шестой при повреждении упали на здание технического назначения.
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