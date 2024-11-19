Зеленский сделал заявление об ATACMS

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Владимир Зеленский заявил о получении Киевом от западных союзников разрешения бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России. Его слова на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен приводит РБК-Украина.
«Теперь, когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился», — сказал глава киевского режима.
Перед этим глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что в РФ прочитали публикации о соответствующем разрешении Вашингтона, однако российская сторона пока не получила официального тому подтверждения.
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