В Литве высказались о конфликте на Украине

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Украинскую сторону принуждают к переговорам и капитуляции, заявил в рамках заседания глав Минобороны стран Евросоюза в Брюсселе литовский министр Лауринас Касчюнас. Он подчеркнул, что на Киев давят.
«Мы не одобряем давления [на Украину с целью] вести переговоры практически на условиях капитуляции, что не является ни справедливым, ни устойчивым», — сказал Касчюнас.
Как добавили в оборонном ведомстве Литвы, никаких деталей об «условиях капитуляции» Касчюнас не раскрывал.
Ранее сообщалось, что шесть европейских стран обвинили РФ в якобы атаках на архитектуру безопасности. В перечень вошли Великобритания, Франция, Польша и еще три страны. Узнать какие, можно в материале «Радио 1».
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Никита Кротов