Стало известно, почему дроны ВСУ могут залетать в глубину территории РФ

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ВСУ могут использовать для наведения БПЛА для ударов по территории России не только спутники-разведчики НАТО, но и коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли. Такое предположение высказал военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев, комментируя атаку ВСУ на Чечню. Его слова приводит «Лента.ру».
По словам эксперта, большую часть украинских дронов сбивает российская ПВО. При этом далеко на территорию России им позволяют долетать их характеристики.
Он также отметил, что практически невозможно прикрыть колпаком ПВО всю территорию такой большой страны. По его словам, прикрывают важные объекты или районы, например, Москву.
Полетаев также напомнил, что на стороне Украины действует «вся мощь натовской разведки», которая работает практически в реальном времени, а также коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли Maxar и другие, которые в настоящее время используются как разведывательные.
Однако он отметил, что такие дроны являются довольно легкой целью. Теперь в Чечне появятся группы быстрого реагирования, чтобы перехватывать и сбивать подобные дроны.
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«Это легкие самолетики с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния. За тысячу километров и даже больше. Просто нужно понимать, что ПВО — это как иммунитет организма, ПВО никогда не бывает абсолютно непроницаемой», — пояснил Полетаев.
Он также отметил, что практически невозможно прикрыть колпаком ПВО всю территорию такой большой страны. По его словам, прикрывают важные объекты или районы, например, Москву.
Полетаев также напомнил, что на стороне Украины действует «вся мощь натовской разведки», которая работает практически в реальном времени, а также коммерческие спутники дистанционного зондирования Земли Maxar и другие, которые в настоящее время используются как разведывательные.
«Это десятки спутников, которые очень плотно в ежедневном режиме делают съемку прифронтовых районов, наших тыловых районов, плюс каких-то районов внутри страны вокруг важных объектов. Соответственно, когда мы у себя что-то прикрыли средствами ПВО, они смотрят на эти снимки и видят: ага, вот здесь не прикрыто. И бьют туда», — пояснил Полетаев.
Однако он отметил, что такие дроны являются довольно легкой целью. Теперь в Чечне появятся группы быстрого реагирования, чтобы перехватывать и сбивать подобные дроны.
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Элина Позднякова