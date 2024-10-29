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Кадыров призвал чеченцев отправиться на СВО после атаки на университет спецназа

29 октября 2024, 18:18
Фото: iStock/Myvector

Фото: iStock/Myvector

Глава Чечни Рамзан Кадыров в разговоре с журналистами призвал чеченцев подходящего возраста отправиться в зону СВО в качестве добровольцев после атаки БПЛА на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.
«Я призываю настоящих мужчин добровольно выйти сражаться, защищая нашу землю, наше государство и наш народ. Нужно показать, что с Чеченской Республикой и народом нельзя шутить», — заявил Кадыров.

Он добавил, что из Чечни самолеты с добровольцами должны направляться в зону проведения спецоперации ежедневно, а не раз в неделю.



Ранее в этот день глава республики сообщил о том, что украинский беспилотник ударил по зданию Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе.

После этого инцидента Кадыров приказал чеченским командирам не брать в плен украинских военных, а уничтожать их и усилить борьбу с боевиками на 100%.

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