Кадыров призвал чеченцев отправиться на СВО после атаки на университет спецназа

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в разговоре с журналистами призвал чеченцев подходящего возраста отправиться в зону СВО в качестве добровольцев после атаки БПЛА на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.
«Я призываю настоящих мужчин добровольно выйти сражаться, защищая нашу землю, наше государство и наш народ. Нужно показать, что с Чеченской Республикой и народом нельзя шутить», — заявил Кадыров.
Он добавил, что из Чечни самолеты с добровольцами должны направляться в зону проведения спецоперации ежедневно, а не раз в неделю.
Ранее в этот день глава республики сообщил о том, что украинский беспилотник ударил по зданию Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе.
После этого инцидента Кадыров приказал чеченским командирам не брать в плен украинских военных, а уничтожать их и усилить борьбу с боевиками на 100%.
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Элина Позднякова