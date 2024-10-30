Первый удар ВСУ по Чечне, контратаки в Курской области, взятие ВС РФ Селидово: последние новости СВО

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ВСУ впервые с начала спецоперации на Украине нанесли удар по объекту, расположенному в Чеченской Республике. В Курской области группировка противника идет в «самоубийственные штурмы» и теряет личный состав. О других новостях с фронта читайте в материале «Радио 1».
Курская область
Телеграм-канал «Два майора» сообщает, что российские силы нанесли удар по украинским войскам, сосредоточившимся у границы с Сумской областью в районе населенного пункта Журавки.
«Южнее нашего населенного пункта Дарьино противник скопился у границы. Отряд „Смуглянки“ оперативно навел на цель самолеты ВКС России. После удара в украинских новостях сообщали о большом количестве убитых и раненых», — говорится в посте.
Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.
По информации портала Mash, более 100 бойцов ВСУ были уничтожены при попытке покинуть окружение в районе села Погребки в Курской области. Сообщается, что около 300 военнослужащих пытались вырваться в сторону Малой Локни ночью без тяжелой техники, но были поражены артиллерийским огнем и ударами с дронов. Кроме того, еще 25 человек погибли в результате трех неудачных атак на позиции российских войск в районе Новоивановки. Украинские издания указывают, что после таких потерь практически прекратила свое существование некогда элитная 22-я ОМБр ВСУ, которая одной из первых вошла в Курскую область, понеся потери около 80% от первоначальной численности в 3500–4000 бойцов.
Согласно данным радиоперехватов, офицеры ВСУ массово покидают Курскую область, игнорируя приказ командования «стоять до последнего».
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Удар ВСУ по Чечне
Впервые за время специальной военной операции украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Чеченскую Республику. Дроны достигли Гудермеса, где находится Российский университет спецназа. Глава региона Рамзан Кадыров сообщил, что никто не пострадал, так как беспилотник попал в пустующее здание. Он также заверил, что ответ на действия боевиков последует, и отдал приказ чеченским военным не брать в плен сотрудников СБУ.
Покровское направление
На Покровском направлении продолжается продвижение подразделений Вооруженных сил РФ к северу от Богоявленки в сторону Трудового. Бои продолжаются в Катериновке, и после обвала фронта ВСУ на этом участке наблюдаются высокие темпы наступления российских войск.
Купянское направление
На Купянском направлении идут бои в районе Колесниковки. В Кругляковке, после успешных наступательных действий войска России закрепляются на позициях, подтягивают тылы и расширяют зону контроля.
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Донецкое направление
ВС РФ освободили несколько населённых пунктов в Донецкой Народной Республике. В Министерстве обороны сообщили о взятии Селидова. Бойцы группировки «Центр» также заняли Доброволье, Горняк и Катериновку. Военкор Александр Коц отметил, что потеря Горняка негативно сказалась на Киеве, так как город содержит несколько важных угольных шахт. Кроме того, в Горняке находится 190-метровая телевышка, которую противник использовал в качестве ретранслятора радиосигнала.
Кураховское направление
Обострение на Кураховском направлении создает для украинской армии множество стратегических проблем, в то время как российское командование эффективно увеличивает давление. Операции с флангов, набирающие силу, вновь ставят ВСУ перед сложным выбором: рисковать окружением или отступать, теряя позиции. Эта тактика уже показала свою эффективность, заставляя противника принимать решения, выгодные российской стороне.
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Анастасия Хохлова