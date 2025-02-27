Трамп открестился от своих слов про диктатора о Зеленском

Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп открестился от своих слов про диктатора о Владимире Зеленском. Об этом пишет агентство Reuters, ведя трансляцию встречи республиканца с британским премьером Киром Стармером в Белом доме.
«Разве я это говорил?» — спросил Трамп.В минувшую среду, 19 февраля, хозяин Белого дома написал в социальной сети Truth Social разгромный пост о главе киевского режима. В частности, Трамп выразил недовольство, что Зеленский не проводит выборы на Украине.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако политик узурпировал власть в стране.
Ранее сообщалось о продлении Трампом санкций в отношении России.
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