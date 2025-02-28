Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)
На пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером президент США Дональд Трамп выразил поддержку пятой статье устава НАТО о коллективной безопасности, но отметил, что в случае возможного развертывания военного контингента на Украине она не понадобится.
«Я поддерживаю ее. Я не считаю, что будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся», — сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о своей поддержке пятой статьи устава НАТО и возможности ее применения в связи с отправкой военного контингента на Украину.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своём уважении к Владимиру Зеленскому и выразил уверенность в продуктивности их предстоящей встречи.
До этого Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин не нарушит будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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