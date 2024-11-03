Чепа: озвученное Украиной условие окончания конфликта никогда не будет выполнено

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Озвученное главой офиса президента Украины Андреем Ермаком условие окончания конфликта никогда не будет выполнено. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
Ранее Ермак заявил, что главным условием завершения российско-украинского конфликта должен стать вывод российских войск с территории Украины. При этом Киев будет учитывать интересы иных заинтересованных сторон, но в любом случае окончание конфликта должно основываться на международном праве и справедливости.
Чепа подчеркнул, что это условие никогда не будет выполнено, поскольку как минимум четыре области, которые Украина считает своими, включены в состав России по итогам референдума. О передаче этих областей Киеву не может идти и речи.
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