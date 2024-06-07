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Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что после передачи Францией Украине модернизированных многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 для их управления могут найти и привлечь иностранных наёмников.
«Истребители, достаточно сложные в эксплуатации, как любая французская техника, требуют очень высокого качества подготовки. Скорее всего, в этом случае вполне возможно, что французы могут попытаться найти для этих истребителей лётчиков среди тех стран, которые эти истребители когда-то эксплуатировали. Условно говоря, наёмников», — пояснил в беседе с RT Шурыгин.
Тем не менее потери украинской армии, в том числе западных вооружений, отмечает и пресса Запада. Как передают argumenti.ru, например, ресурс The Eurasian Times отмечает вопиющие показатели потерь на Украине танков, переданных западными странами.
Ранее сообщалось, что российский танк под Харьковом выдержал четыре попадания FPV-дронов. После этого экипаж метким огнём уничтожил группу боевиков ВСУ.
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