Выдержавший четыре попадания FPV-дронов танк уничтожил группу ВСУ под Харьковом

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Российский танк под Харьковом выдержал четыре попадания FPV-дронов (англ. First Person View, «вид от первого лица» - прим. ред.). После этого экипаж метким огнём уничтожил группу боевиков ВСУ.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал танкист группировки российских войск «Север». Танк выехал на позицию, где был атакован. Сначала он угодил под огонь украинской артиллерии, затем появились беспилотники. По крайней мере, четыре FPV-дрона попали в танк. По словам российского бойца, выручил «мангал». Так танкисты за характерную форму прозвали специальную дополнительную защиту от БПЛА, устанавливаемую на бронемашины.
Не получив даже вмятин на броне, экипаж танка получил снаряды в лесополосе и вывел машину на позицию для стрельбы. Танк произвёл серию выстрелов по дому, в котором укрывались военнослужащие ВСУ. Средства объективного контроля зафиксировало прямое попадание и уничтожение цели. Танк без происшествий вернулся в расположение части.
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Александр Бойцов