Выдержавший четыре попадания FPV-дронов танк уничтожил группу ВСУ под Харьковом

Российские бойцы пробиваются в Часов Яр и Волчанск, а также продвигаются по всем направлениям в зоне спецоперации, освободив село Ивановка на Купянском направлении. Тем временем в ночь на 7 июня ВКС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине.