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Ночью ВС РФ нанесли мощный комбинированный ракетный удар по Украине

07 июня 2024, 10:06
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью армия России нанесла мощный комбинированный ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
«В первой половине ночи активно действовали БПЛА «Герань», после чего было применено ракетное вооружение, в т.ч. со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС», — говорится в сообщении.

Уточняется, что взрывы прогремели на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области, в Белой Церкви Киевской области, Черноморске и Одессе, а также в Харькове, Чугуеве и Полтавской области.



В ночь на 7 июня начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко рассказал, что в Киевской области произошёл пожар на одном из промышленных объектов.

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#вооружение
Польша подняла дежурные самолеты из-за активности российской авиации
Польша и союзники подняли в воздух самолеты в связи с активностью ВКС России
07 июня 2024, 10:08

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Польша и её союзники по НАТО в ночь на 7 июня подняли в воздух дежурные самолёты из-за «усиленной активности дальней авиации» Военно-космических сил России. Об этом сообщает Оперативное командование вооружённых сил Польши в социальной сети X.
«Хотим предупредить, что в нашем воздушном пространстве были задействованы польские и союзные самолёты, что может вызвать увеличение уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью была зафиксирована повышенная активность дальней авиации России», — говорится в заявлении.
К 7:00 по московскому времени операция завершилась, и западные самолёты вернулись на свои базы.

Польские военные также подчеркнули, что «эта ночь была очень напряжённой для всей системы противовоздушной обороны Польши».

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#литва
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Стало известно о попытках ВСУ форсировать Днепр выше по течению
Сальдо: ВСУ все чаще пытаются форсировать Днепр выше по течению
07 июня 2024, 09:30

Фото: сайт Кремля

ВСУ все чаще пытаются форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу выше по течению реки. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
«Если раньше противник выбирал некоторые точки, которые он считал перспективными, там уже широко известные Крынки — населенный пункт, то сейчас он пытается выше по Днепру, в верхней части, уже не на островах, а возле Каховки», — рассказал Сальдо.

По его словам, речь идет о населенном пункте Днепряны. Сальдо пояснил, что из-за отсутствия Каховского водохранилища в этом районе пересечь Днепр можно быстрее.

Однако он добавил, что вся километровая зона в этой местности отлично просматривается, и все действия ВСУ видны как на ладони, и все их попытки заканчиваются плачевно, так как возврат с левого берега для украинских боевиков практически невозможен, заключил Сальдо.

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#всу
#днепровская гэс
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Развозжаев раскрыл обстановку в Севастополе из-за постоянных ракетных атак ВСУ
Развожаев: обстановка в Севастополе из-за ракетных атак напряженная
07 июня 2024, 09:07

Фото: iStock/DedMityay

Обстановка в Севастополе из-за украинских атак напряженная, однако контролируемая. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
«В настоящее время обстановка напряженная, но контролируемая. Враг предпринимает, к сожалению, ракетные атаки по Севастополю, прежде всего по военной инфраструктуре», – сказал Развожаев.

По его словам, силы ПВО эффективно отражают вражеские атаки. При этом он подчеркнул, что ситуация продолжает оставаться контролируемой и поблагодарил военнослужащих РФ за защиту города и всего полуострова.

Развожаев отметил, что из-за постоянных ракетных атак, атак беспилотников и сигналов воздушной тревоги в городе существует определённая готовность, однако внутреннего напряжения нет, а ситуация не критическая.

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#крым
#севастополь
#рф
#пво
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28 украинских беспилотников атаковали территорию РФ минувшей ночью
Минобороны РФ: ПВО за ночь сбила над территорией РФ 28 дронов ВСУ
07 июня 2024, 08:06

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью над территорией России дежурные средства противовоздушной обороны сбили или перехватили 28 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что над Крымом было сбито или перехвачено 11 вражеских беспилотников, ещё восемь ликвидировано над акваторией Азовского моря. Кроме того, шесть украинских дронов сбили в небе над Краснодарским краем, два — в Белгородской области и один БПЛА – в Ростовской области.

Ранее стало известно, что система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в 20 километрах от Луганска.

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#ночь
#бпла
#всу
#пво
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В Киевской области после ночной тревоги возник пожар на промышленном объекте
07 июня 2024, 07:41

Фото: iStock/maki_shmaki

В Киевской области произошёл пожар на одном из промышленных объектов. Об этом рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
«Произошел пожар на одном из промышленных объектов в области», — написал Кравченко на своей странице в соцсети.

В настоящее время на повреждённом объекте тушат пожар. Он также добавил, что в ночь на 7 июня в регионе работали силы противовоздушной обороны. При этом на каком именно промышленном объекте произошло возгорание Кравченко не уточнил.

Минувшей ночью также сообщалось, что несколько взрывов на фоне активной воздушной тревоги произошло на западе Украины — в Хмельницкой области. Спустя время сообщалось, что взрывы повторились.

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#пожар
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#возгорание
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ВСУ минируют Харьковскую область, несмотря на присутствие мирного населения
Марочко: ВСУ используют немецкие магнитные мины в Харьковской области
07 июня 2024, 07:28

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные в Харьковской области дистанционно минируют местность немецкими магнитными минами, несмотря на наличие мирного населения. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В окрестностях населенных пунктов Харьковской области, подконтрольных ВФУ и расположенных на относительном удалении от ЛБС, зафиксирован ряд случаев обстрелов из немецких реактивных систем залпового огня MARS-II кассетными реактивными снарядами», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что эти снаряды начинены противотанковыми минами AT2.

По словам Марочко, украинские военные дистанционно заминировали местности, где по–прежнему остаются мирные жители, при этом дороги и вовсе превращены в минные поля, заключил он.

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#всу
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ВСУ в ходе выборов в России применяли фосфорные боеприпасы под Энергодаром
07 июня 2024, 06:04

Фото: istock / yucelyilmaz

Ввоенные ВСУ в ходе проведения президентских выборов в России в марте использовали беспилотники, оснащенные фосфорными боеприпасами, для обстрелов мирного населения в районе города Энергодар в Запорожской. Об этом рассказал командир одного из подразделений 1197-го полка ВС России в разговоре с РИА Новости.
До этого оперативные службы Запорожской области несколько раз сообщали об атаках ударных украинских беспилотников как по Энергодару, так и по территории Запорожской АЭС.

«Во время выборов в одном из населенных пунктов (около Энергодара - ред.) был применен дрон с фосфорным боеприпасом. Штуки три прилетело. Обошлось без жертв», — заявил военнослужащий.
Фосфорные боеприпасы являются типом зажигательных боеприпасов, которые снаряжены белым фосфором. Несколько международных конвенций запрещают их, поскольку они причиняют чрезмерные повреждения и имеют неизбирательное действие.

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#военные
#дрон
#боеприпасы
#аэс
#новости
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На Украине произошла серия взрывов в Хмельницкой области
В Хмельницкой области прогремело несколько взрывов на фоне воздушной тревоги
07 июня 2024, 05:40

Фото: istock / Kostas Koufogiorgos

Несколько взрывов на фоне активной воздушной тревоги произошло на западе Украины — в Хмельницкой области. Об этом информирует «Общественное» в своем Телеграм-канале.
«Слышны звуки взрывов», — сказано в сообщении.
Спустя время сообщалось, что взрывы повторились
.
Другие детали и официальные комментарии пока не приводится.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#взрывы
#украина
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«Почему мэр молчит?»: На Украине рассказали о тотальной социальной катастрофе в Киеве
Аналитик Кущ: В Киеве без электроэнергии началась тотальная социальная катастрофа
07 июня 2024, 04:42

Фото: istock / Ruslan Lytvyn

В киевском жилом массиве Позняки из-за отключения электроэнергии произошла «тотальная социальная катастрофа». Такое заявление сделал украинский экономист и аналитик Алексей Кущ в своем Facebook*.
«На Позняках в Киеве с электроэнергией разворачивается тотальная социальная катастрофа. Электроэнергию дают на пару часов ночью и днем», — утверждает он.
Как отметил аналитик, Позняки являются жилым массивом с высотками, где установлены в основном электроплиты. Там отключаются лифты, а на верхних этажах — и подача воды.

При этом, продолжил Кущ, в Днепропетровской области уже несколько дней не отключают электричество. Украинец отметил, что региональные предприятия и операторов по распределению энергии в Киеве контролирует один и тот же человек.

Экономист напомнил, что формально лимиты на потребление определяются национальной энергетической компанией «Укрэнерго», но, как заявляет аналитик, делается это в случайном порядке.

«По слухам, в прошлый раз во время массовых отключений электроэнергии заносили "чемоданы" для получения лимитов куда надо. Вот в это я верю. Кстати, почему мэр молчит?» — поинтересовался Кущ.
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