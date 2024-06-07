Ночью ВС РФ нанесли мощный комбинированный ракетный удар по Украине

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Минувшей ночью армия России нанесла мощный комбинированный ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
«В первой половине ночи активно действовали БПЛА «Герань», после чего было применено ракетное вооружение, в т.ч. со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС», — говорится в сообщении.
Уточняется, что взрывы прогремели на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области, в Белой Церкви Киевской области, Черноморске и Одессе, а также в Харькове, Чугуеве и Полтавской области.
В ночь на 7 июня начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко рассказал, что в Киевской области произошёл пожар на одном из промышленных объектов.
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Элина Позднякова