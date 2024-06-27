Аналитик Вейхерт: При помощи ФАБ-3000 российские войска сокрушат ПВО Украины

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С помощью авиационных бомб ФАБ-3000 М54 российские войска сломают хребет украинской противовоздушной обороне. С таким заявлением выступил военный аналитик Брандон Вейхерт.
В своей статье для издания The National Interest он отметил, что эти мощные бомбы покрывают очень большую площадь, к тому же их весьма трудно сбить. По мнению эксперта, если они будут производиться Россией в достаточном количестве, то бомбардировка украинских целей с использованием этих гигантов сокрушит ПВО Украины и «сломает хребет» всей стратегии ПВО.
По словам Вейхерта, бомбы ФАБ-3000 М54 знаменуют собой начало новой фазы спецоперации. Теперь украинским войскам сложнее станет защищаться от воздушных атак. ПВО Украины, находящаяся под колоссальным напряжением, не может должным образом справляться с защитой от ФАБ-3000, да ещё в комплексе с планирующими управляемыми бомбами, заключил аналитик.
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Александр Бойцов