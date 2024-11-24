В Селидове нашли тела более 10 убитых ВСУ мирных жителей со следами пыток

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Более 10 тел расстрелянных ВСУ мирных жителей обнаружили в Селидове в ДНР. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Уточняется, что эти убийства были совершены пять недель назад и более. Согласно информации источника, большая часть погибших — люди возрастом от 40 лет.
По данным собеседника агентства, на телах были найдены следы от огнестрельных ранений и пыток.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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По данным собеседника агентства, на телах были найдены следы от огнестрельных ранений и пыток.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова