Глава МО Белоусов выразил благодарность Шойгу за создание задела в развитии ВС России

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)
Экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу создал мощный задел в развитии Вооруженных сил (ВС) государства. Так работу Шойгу на заседании коллегии Минобороны прокомментировал новый глава ведомства Андрей Белоусов, трансляция мероприятия ведётся в Teлеграм-канале Кремля.
Министр обороны России выразил благодарность Сергею Шойгу, а ещё администрации президента, самому российскому лидеру Владимиру Путину, Федеральному собранию и коллегам по силовому блоку.
Об уходе Сергея Шойгу с должности главы военного ведомства стало известно 12 мая 2024 года. На место Шойгу назначили экономиста Андрея Белоусова. Бывший министр обороны Российской Федерации занял пост главы Совета безопасности.
Ранее Андрей Белоусов заявил, что ракеты средней дальности, которые Соединённые Штаты Америки хотят разместить в Германии, могут достигнуть Москвы за восемь минут. Министр напомнил, что в июле этого года Вашингтон и Берлин официально объявили о размещении на территории Германии американских ракет средней дальности, до 2400 километров, в 2026 году.
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Об уходе Сергея Шойгу с должности главы военного ведомства стало известно 12 мая 2024 года. На место Шойгу назначили экономиста Андрея Белоусова. Бывший министр обороны Российской Федерации занял пост главы Совета безопасности.
Ранее Андрей Белоусов заявил, что ракеты средней дальности, которые Соединённые Штаты Америки хотят разместить в Германии, могут достигнуть Москвы за восемь минут. Министр напомнил, что в июле этого года Вашингтон и Берлин официально объявили о размещении на территории Германии американских ракет средней дальности, до 2400 километров, в 2026 году.
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Ольга Енгалычева