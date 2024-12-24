Стало известно, сколько россиян за год заключили контракт на военную службу

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что в этом году контракт на военную службу в Вооруженных силах России подписали почти 440 тысяч человек. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее министр обороны ВС РФ Андрей Белоусов сообщил, что более 427 тыс. военнослужащих набрано в ВС РФ в 2024 году, в среднем в день контракт заключают более 1200 человек.
До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский осознает невозможность легитимизации своего положения на посту президента Украины и делает акцент на продолжении конфликта.
С начала специальной военной операции (СВО) государство внедрило ряд мер поддержки для военнослужащих. Эти меры направлены на обеспечение социальной защиты и создание комфортных условий для военнослужащих и их близких. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский осознает невозможность легитимизации своего положения на посту президента Украины и делает акцент на продолжении конфликта.
С начала специальной военной операции (СВО) государство внедрило ряд мер поддержки для военнослужащих. Эти меры направлены на обеспечение социальной защиты и создание комфортных условий для военнослужащих и их близких. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова