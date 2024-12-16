Белоусова назначили главой набсовета ВСК сроком на пять лет

Андрей Белоусов (Фото: kremlim.ru)
Министра обороны России Андрея Белоусова назначили председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании на пять лет. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Из распоряжения, которое подписал премьер-министром Михаил Мишустин, следует, что полномочия бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу как председателя набсовета досрочно прекращены.
Ранее министр обороны России
Андрей Белоусов заявил, что бывший глава ведомства Сергей Шойгу создал мощный задел в развитии Вооруженных сил (ВС) государства. Министр обороны Российской Федерации выразил благодарность Сергею Шойгу, а ещё администрации президента, самому российскому лидеру Владимиру Путину, Федеральному собранию и коллегам по силовому блоку.
Андрей Белоусов заявлял, что ракеты средней дальности, которые США собираются разместить в Германии, могут достигнуть Москвы за восемь минут.
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Ранее министр обороны России
Андрей Белоусов заявил, что бывший глава ведомства Сергей Шойгу создал мощный задел в развитии Вооруженных сил (ВС) государства. Министр обороны Российской Федерации выразил благодарность Сергею Шойгу, а ещё администрации президента, самому российскому лидеру Владимиру Путину, Федеральному собранию и коллегам по силовому блоку.
Андрей Белоусов заявлял, что ракеты средней дальности, которые США собираются разместить в Германии, могут достигнуть Москвы за восемь минут.
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Ольга Енгалычева