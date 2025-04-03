Андрей Иванов назвал проект «Герои Подмосковья» шансом изменить свою жизнь

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Участие в программе «Герои Подмосковья» является шансом для бойцов СВО изменить свою жизнь в лучшую сторону. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
«Верю в успех каждого нашего героя и понимаю, что наша задача как муниципалитета – создать условия для успешного старта карьеры каждого участника. Ключевыми элементами этого процесса являются поддержка и обучение», – подчеркнул Иванов.Глава округа добавил, что лично контролирует процесс реализации программы, регулярно проводит встречи с участниками и поддерживает их на пути к поставленной цели.
Подать заявку на участие в программе могут военнослужащие имеющие гражданство России и диплом о высшем образовании. Обучение осуществляется по очно-заочной программе и стартует 15 сентября. В течение года бойцы будут бесплатно получать новые знания, развивать управленческие навыки, чтобы в дальнейшем построить карьеру. По итогам обучения участникам программы предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
Программа «Герои Подмосковья» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и направлена на оказание помощи участникам СВО по самореализации на гражданке.
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Анастасия Чинкова