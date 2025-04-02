Проект «Герои Подмосковья» даёт бойцам реальный шанс найти себя на гражданке

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Программа «Герои Подмосковья» – это не только образовательный курс, но и возможность для военнослужащих найти себя в новой жизни. Об этом сообщил почётный житель Московской области, кавалер ордена Мужества, член Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья» Сергей Пешкин.
Он подчеркнул, что многие военные привыкли к дисциплине, они ответственны и умеют работать в команде. Именно эти качества будут цениться в любом деле, а программа, в свою очередь, откроет конкретные карьерные возможности для бойцов. При этом, каждый участник может самостоятельно выбрать свой путь: развиваться в сфере бизнеса, работать на госслужбе или заниматься общественной деятельностью.
Подать заявку на участие можно до 30 апреля. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки будет длиться год – с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года. Обучение бесплатное, а по его итогам выпускникам предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
Как напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина и направлена на оказание помощи участникам СВО по самореализации на гражданке.
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«У нас есть боевой опыт, стратегическое мышление, умение принимать решения в сложных ситуациях – и всё это может быть полезно на гражданке. Программа помогает не потеряться, а, наоборот, уверенно двигаться вперед, применяя свой потенциал во благо страны», – отметил Пешкин.Бойцы СВО могут подать заявку на участие в программе «Герои Подмосковья», которая откроет для них возможность развить управленческие навыки, получить новые знания и построить карьеру. Для участия необходимы гражданство России и диплом о высшем образовании.
Подать заявку на участие можно до 30 апреля. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки будет длиться год – с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года. Обучение бесплатное, а по его итогам выпускникам предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
Как напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина и направлена на оказание помощи участникам СВО по самореализации на гражданке.
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Анастасия Чинкова