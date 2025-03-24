Лосунчуков: проект «Герои Подмосковья» дает бойцам СВО право выбирать

Кирилл Лосунчуков (Фото: пресс-служба правительства и губернатора МО)
Кадровая программа «Герои Подмосковья» дает бойцам СВО право выбирать, заявил журналистам глава Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков. Он отметил, что особенность проекта заключается в сочетании обучения с реальными перспективами трудоустроиться.
«Это сильный проект в первую очередь потому, что он дает участникам право на выбор. Важно не просто получить диплом, а иметь возможность действительно реализовать себя в новой сфере. Часто после возвращения в мирную жизнь у людей просто нет понимания, куда двигаться дальше, и здесь программа действительно помогает закрыть этот пробел. При этом сочетание обучения и реальных перспектив трудоустройства делает ее особенно значимой», — прокомментировал Лосунчуков.Ранее о кадровой программе «Герои Подмосковья» высказывалась руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по МО Ольга Ермакова. Она назвала проект важным шагом в поддержке участников спецоперации.
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