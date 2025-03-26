Депутат Майданов: проект «Герои Подмосковья» помогает начать жизнь заново

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
Кадровая программа «Герои Подмосковья», судя по статистике, вызывает большой интерес, так как помогает начать жизнь заново. Такое мнение высказал депутат Госдумы, заслуженный артист России, член Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья» Денис Майданов.
«Интерес к программе высокий. Это подтверждает, насколько востребована такая инициатива. Приятно видеть, что проект вызывает отклик, и люди реально хотят в нём участвовать. Программа действительно дает людям шанс начать всё заново. Большой плюс, что на сайте есть обратная связь. Можно задать вопрос и оперативно получить ответ», – сказал Майданов.Он похвалил функционал сайта «Герои Подмосковья» и отметил, что это не просто форма для подачи заявки, а полноценная платформа, где можно найти всю нужную информацию об отборе, сроках и условиях участия.
«Я заходил туда несколько раз уточнить детали. Всё удобно структурировано, легко найти нужные разделы», – поделился депутат.Подать заявку на участие в проекте «Герои Подмосковья» бойцы СВО могут на сайте программы с 3 марта по 30 апреля. Они имеют возможность развить управленческие навыки, получить новые знания, построить карьеру. Для участия в программе участникам спецоперации нужно иметь гражданство России и диплом о высшем образовании.
К 26 марта желание участвовать в программе выразили 642 человека. 285 из них – действующие бойцы спецоперации. Больше всего заявок поступило из Московской области – 519, из Москвы – 69, 54 – из других регионов России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на помощь бойцам СВО в реализации себя на гражданке.
Подача заявок продлится до 30 апреля. Тестирование пройдёт на сайте с 1 по 29 мая. С 30 мая по 24 июня состоится этап собеседований. 1 июля финалистов зачислят в программу. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026-го.
Обучение бесплатное. Лучшим участникам предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
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Лора Луганская