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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Депутат Майданов: проект «Герои Подмосковья» помогает начать жизнь заново

Депутат Майданов: проект «Герои Подмосковья» помогает начать жизнь заново

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Кадровая программа «Герои Подмосковья», судя по статистике, вызывает большой интерес, так как помогает начать жизнь заново. Такое мнение высказал депутат Госдумы, заслуженный артист России, член Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья» Денис Майданов.
«Интерес к программе высокий. Это подтверждает, насколько востребована такая инициатива. Приятно видеть, что проект вызывает отклик, и люди реально хотят в нём участвовать. Программа действительно дает людям шанс начать всё заново. Большой плюс, что на сайте есть обратная связь. Можно задать вопрос и оперативно получить ответ», – сказал Майданов.
Он похвалил функционал сайта «Герои Подмосковья» и отметил, что это не просто форма для подачи заявки, а полноценная платформа, где можно найти всю нужную информацию об отборе, сроках и условиях участия.
«Я заходил туда несколько раз уточнить детали. Всё удобно структурировано, легко найти нужные разделы», – поделился депутат.
Подать заявку на участие в проекте «Герои Подмосковья» бойцы СВО могут на сайте программы с 3 марта по 30 апреля. Они имеют возможность развить управленческие навыки, получить новые знания, построить карьеру. Для участия в программе участникам спецоперации нужно иметь гражданство России и диплом о высшем образовании.

К 26 марта желание участвовать в программе выразили 642 человека. 285 из них – действующие бойцы спецоперации. Больше всего заявок поступило из Московской области – 519, из Москвы – 69, 54 – из других регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на помощь бойцам СВО в реализации себя на гражданке.

Подача заявок продлится до 30 апреля. Тестирование пройдёт на сайте с 1 по 29 мая. С 30 мая по 24 июня состоится этап собеседований. 1 июля финалистов зачислят в программу. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026-го.

Обучение бесплатное. Лучшим участникам предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

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Проект «Герои Подмосковья» помогает участникам СВО реализовать себя в мирное время
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Откровения Залужного: экс-главком ВСУ вспомнил о претензиях Румынии за упавшие БПЛА
Залужный рассказал о звонках из Румынии с претензиями за упавшие БПЛА
26 марта 2025, 16:28

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный рассказал, что никакой 5-й статьи НАТО не существует, пишут украинские СМИ.
«Страны Балтии понимают, что нет никакой 5-й статьи НАТО и никогда не было. Польша понимает, где периодически падают то наши ракеты, то российские. Румыния всё понимает, только молчит. Мне звонили из Румынии и просили не говорить, что у них упали "Шахеды"», — приводит украинское СМИ слова Залужного.
По его словам, когда он еще был главкомом ВСУ, ему звонили из Румынии и предъявляли претензии за включение средств радиоэлектронной борьбы, после чего дроны улетели на румынскую территорию.

Напомним, в 5-й статье НАТО говорится о том, что нападение на любую страну альянса будет восприниматься как атака сразу на все государства блока.

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Немецкие военные ранены при ударе по Кривому Рогу
26 марта 2025, 16:13

Фото: iStock/huettenhoelscher

После налёта беспилотников «Герань» на Кривой Рог в пригородную больницу привезли с ранениями иностранных солдат, говорящих по-немецки. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, украинским врачам была дана команда максимально стабилизировать состояние пострадавших и поддерживать их. Операции раненым прибудет делать иностранная бригада.

Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлены пожары, вспыхнувшие на объектах ВСУ, по которым был произведён массовый удар беспилотниками «Герань». В результате, под удар попали логистический центр ВСУ и железнодорожная станция, где располагается парк техники, переполненный военными автомобилями.

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Участники СВО впервые выступят на подмосковном чемпионате «Абилимпикс»
26 марта 2025, 15:42

Фото: пресс-служба чемпионата «Абилимпикс»

Ветераны спецоперации впервые станут участниками Московского областного чемпионата «Абилимпикс». Об этом рассказали организаторы соревнований людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
«Вернувшись с фронта, многие ветераны СВО сталкиваются с трудностями в адаптации к гражданской жизни. Участие в чемпионате даёт им возможность не только показать свои умения, но и найти единомышленников, обменяться опытом, получить необходимую поддержку. Ветераны будут соревноваться в таких компетенциях, как «Архивоведение», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Слесарное дело» и другие», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что региональный чемпионат «Абилимпикс» в этом году проведут в Московской области с 31 марта по 11 апреля. Главными площадками станут Дмитровский техникум, Красногорский колледж, Подмосковный колледж «Энергия», Профессиональный колледж «Московия», Щелковский колледж и Электростальский колледж.

«Абилимпикс» – это конкурс профессионального мастерства, в котором участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья.

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Боевики ВСУ искали раненых российских солдат в домах жителей Суджи
26 марта 2025, 15:13

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Боевики ВСУ врывались в дома мирных граждан в Судже и искали там раненых бойцов ВС РФ. Об этом рассказал эвакуированный местный житель Николай Проценко. Его слова приводит ТАСС.
«Зашли к нам с автоматами, искали раненых русских солдат. У нас никого не было. Не знаю, как у соседей», — сообщил Николай.

При этом мужчина отметил, что боевики не применяли физическую силу, однако оказывали моральное давление.

В самый первый день вторжения его поймали на улице украинцы, а их командир заявил, что имеет бронь от службы в ВСУ, но специально пошел в армию, чтобы мстить русским, вспомнил пенсионер.

Николай добавил, что его дом не сильно пострадал по сравнению с другими: в крыше образовались дыры от кассетных боеприпасов и выбило окна. Света и газа не было.

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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после гибели военкора Анны Прокофьевой
26 марта 2025, 14:18

Анна Прокофьева (фото: Telegram @zhurnalistka_z)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста после гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области. Об этом официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила в беседе с РИА Новости.
В настоящее время в СК в рамках уголовное дела устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица из числа боевиков ВСУ, которые причастны к совершению преступления.

В среду стало известно, что при подрыве украинской мины скончалась военкор Анна Прокофьева. Также тяжёлое ранение получил сопровождавший её оператор, которому сейчас оказывают помощь врачи.

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