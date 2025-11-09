«Над головой пролетел дрон»: Анджелина Джоли рассказала о поездке на Украину
Джоли не рассказала про мобилизацию охранника в посте о поездке на Украину
Американская актриса Анджелина Джоли поделилась подробностями своей поездки на Украину. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram*.
Звезда Голливуда заявила, что во время визита в Херсон ей якобы пришлось прятаться от беспилотников.
«Был момент, когда пришлось остановиться и подождать, пока над головой пролетел дрон», — написала 50-летняя артистка.В своей речи она призвала страны к дипломатии, но никак не отреагировала на ситуацию с мобилизацией охранника (по другой версии, водителя) из сопровождения.
По словам самого телохранителя, его задержали на блокпосту, после чего доставили в ТЦК (аналог военкомата) для «уточнения некоторых нюансов». Мужчина отметил, что с документами все было в порядке, и он имел при себе результаты недавно пройденной медкомиссии.