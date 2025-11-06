Сопровождавший актрису Джоли украинец попал под мобилизацию
Водитель из группы актрисы Анджелины Джоли готовится к мобилизационным мероприятиям. Об этом пишут украинские СМИ.
В среду появилась информация о приезде голливудской звезды в подконтрольный ВСУ Херсон. Позже стало известно, что от Джоли потребовалось личное вмешательство, чтобы вызволить одного человека из группы сопровождения, который попал в военкомат Николаевской области.
По предварительной информации, на одном из блокпостов проверка выявила отсутствие военно-учётных документов у задержанного гражданина. Дальнейший мониторинг биографии украинца показал, что он является офицером запаса и отсрочки от мобилизации не имеет.
В публикации подчеркивается, что мужчина был водителем в составе сопровождавшей Джоли группы. По данным украинских СМИ, актриса продолжила свой путь, не мешая сотрудникам военкомата.
Читайте также: