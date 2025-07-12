В Минобороны доложили последние новости СВО
Минобороны: ВС РФ ударили по ТЦК на Украине
Удары по украинским территориальным центрам комплектования (военкоматам) нанесли российские военнослужащие. Об этом в субботу, 12 июля, доложили в Минобороны России.
В министерстве рассказали, что для ударов использовались дроны, артиллерия и ракеты.
«…Нанесено поражение центрам территориального комплектования, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 133 районах», — сказано в сводке оборонного ведомства.Минувшей ночью российская армия ударила по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Луцке, Харькове и Львове. Кроме того, удар нанесен по инфраструктуре военного аэродрома. В МО РФ заключили, что все цели ударов достигнуты.