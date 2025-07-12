В Минобороны доложили последние новости СВО

12 июля 2025, 13:14

Минобороны: ВС РФ ударили по ТЦК на Украине

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Удары по украинским территориальным центрам комплектования (военкоматам) нанесли российские военнослужащие. Об этом в субботу, 12 июля, доложили в Минобороны России.





В министерстве рассказали, что для ударов использовались дроны, артиллерия и ракеты.



